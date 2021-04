Contrôler son GPU avec radeon-profile

Attention, ce billet se traine depuis plus de 3 mois. Les informations qu'il contient ne sont peut-être plus à jour.

Contexte

Parmi mes dernières mésaventures, il y a l'incapacité de mon Ubuntu 20.04 à correctement gérer la ventilation de ma RX 590 XFX. Il s'agit d'une carte graphique plus ou moins récente de chez AMD.





J'avais jeté mon dévolu dessus lors d'une promotion quelconque après la lecture d'un papier racontant que, maintenant, sous GNU/Linux, c'est AMD/ATI qui fonctionne le mieux avec - en bonus - des pilotes libres.





Enfin, c'était avant qu'elle achève ma vieille alimentation sous-dimensionnée et que je précipite la fin de vie de mon ancien CPU avec un coup de tournevis fort mal placé lors de l'installation du système de refroidissement sensé lui permettre de survivre encore quelques années au poids des applications modernes.





Bref, des mésaventures, je vous dis.

Radeon-profile, c'est quoi ?



Déjà, il s'agit d'une application libre que vous pouvez trouver par ici





Elle permet :

de monitorer sa carte graphique (fréquence, voltage, température, vitesse des ventilateurs, etc).

de contrôler les ventilateurs.

d'overclocker son matériel.

de définir des profiles en fonction des éléments cités précédemment.

En gros, ça fait le café.

Installation

Si vous êtes sous Ubuntu, vous allez être contents, il y un PPA :



sudo add-apt-repository ppa:radeon-profile/stable sudo apt update sudo apt install radeon-profile







Si vous utilisez une autre distrib', je vous redirige vers la doc pour compiler la chose.

Mon usage

Mon Ubuntu n'étant pas foutu de correctement contrôler les ventilo de la chose, j'utilse radeon-profile pour définir une vitesse de rotation en fonction de la température de la bête. Ça donne ça :









On peut voir que j'ai créé 9 paliers qui me permettent de garder la carte au « frais » en fonction de la température. Joli, non ? Je ne vous cache pas que je n'ai pas encore trouvé de cas dans lequel ces paliers sont pertinents.



En fait, je passe souvent du « elle ne fout rien » à « elle est utilisée à fond ». Y'a pas vraiment d'étape entre les deux, ou rarement.









En vrai, vous pouvez simplement vous servir de la configuration par défaut de l'appli et ça roulera tout seul. Vous passerez juste d'un bureau silencieux aux environs de la BA 113 , sans profiter de la « douce » augmentation du volume.

Bref



Cet utilitaire m'a clairement sauvé la mise. Avant de tomber dessus, je commençais à tristement me dire que le sort s'acharnait et que j'allais devoir ravaler les velléités de joueur occasionnel.