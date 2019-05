Le Fédiverse pour les Nuls

Le Fédiverse ?



Fédiverse est un mot-valise issu de l'association de deux idées : fédération et univers. On imagine donc que Le Fédiverse est une fédération regroupant un certain nombre de services. Vous trouvez cette histoire de fédération un peu vague ? Pourtant, vous en connaissez, des grandes fédérations : les États-Unis, la Suisse ou encore l'Inde. Ces pays sont composés de plus petites structures, que ce soit des États pour les USA et l'Inde ou des Cantons pour la Suisse. À l'intérieur de l'État fédéral, ces petites structures se mettent d'accord pour vivre ensemble malgré leurs différences et particularismes.

Comment ? Si nous filons cette histoire de Fédération, il faut trouver qui est l'État fédéral et quelles en sont les petites structures qui le composent, non ? Allons-y !

L'État fédéral

Pas d'État fédéral chez nous, juste une histoire de langue commune : l' ActivityPub . Ce nom étrange désigne le moyen de communication commun utilisé par les petites structures du Fédiverse. Les amerloques parlent anglais, les membres du Fédiverse parlent ActivityPub. Les membres de la fédération se parlent en utilisant ce truc que les techniciens n'appellent pas langue mais API.

Les petites structures

Pixelfed,

Le Fédiverse est composé d'une multitude de serveurs. Ces serveurs sont des ordinateurs dédiés à une simple tâche : faire tourner un logiciel parlant l'ActivityPub. Ces logiciels peuvent être Mastodon Peertube ou encore Prismo. Ce faisant, ils deviennent ce qu'on appelle des instances. L'appellation instance recouvre ces histoires de serveur et de logiciel.

Une instance ? Ces instances sont les petits bouts de l'État fédéral. Elles sont indépendantes tout en étant d'accord pour fonctionner sur les principes communs qu'établit ActivityPub.

Une instance est principalement composée de 3 choses : un nom

un logiciel du Fédiverse

une équipe de modération Dans le cas de mon instance Mastodon, elle s'appelle diaspodon.fr, elle fait tourner Mastodon et nous sommes deux à la gérer : Un nom : diaspodon.fr

diaspodon.fr Un logiciel du Fédiverse : Mastodon

Mastodon Une équipe de modération : moi et Augier

Cela suffit à en faire un bout du Fédiverse. En vous créant un compte à travers diaspodon.fr, vous entrez dans le monde merveilleux du Fédiverse.



Le fonctionnement Pour comprendre le fonctionnement du Fédiverse, il faut pouvoir le comparer à quelque chose. On va s'amuser à comparer la vie d'un message sur les vieux réseaux ( Facebook , Twitter, Instagram, etc) et dans le Fédiverse. Un message Chez les anciens, voici en gros, ce qui se passe quand vous publiez un message : Vous publiez un message Il est analysé Sa pertinence est évaluée Il sera affiché en fonction de sa pertinence Dans cet ancien monde, un message n'est jamais affiché sous le nez de la totalité des utilisateurs. Il passera systématiquement par les fourches caudines d'un algorithme avant de débarquer quelque part. Certains le verront dans leur timeline, d'autres non.





Un message envoyé dans le Fédiverse n'est pas soumis à l'étape pertinence . Un message publié est un message publié pour l'intégralité des utilisateurs connus de votre instance. À condition d'avoir décidé de le partager publiquement. Si c'est privé, c'est privé. La découverte Les utilisateurs connus, vous dites ? Oui. Le Fédiverse étant un réseau décentralisé et en constante croissance, il vous est techniquement difficile de toucher tout le monde. Vous allez arroser large, rassurez-vous. Point de pertinence, certes, mais pas d'interaction systématique entre tous les utilisateurs. Je m'explique : Une instance connaît naturellement tous ses utilisateurs

Un utilisateur connaît tous les utilisateurs de son instance Pour interagir avec les membres d'une autre instance, il faut fatalement les connaître.

Une façon simple de comprendre cette notion est d'imaginer le Fédiverse comme un monde à explorer dans lequel chaque utilisateur peut découvrir un bout du globe et ainsi le partager à ses amis. Plus les gens échangent entre eux, plus la carte est précise. Du bouche à oreille, en gros.

Pour les joueurs de RTS en multi, on peut expliquer ça comme une sorte de brouillard de guerre qui disparaît au fur et à mesure que les copains avancent leurs unités. Local, global. Par exemple, dans Mastodon, cette histoire est illustrée par 2 notions :

le fil public local qui regroupe les messages des utilisateurs de votre instance.



la fil public global qui regroupe les messages des comptes découverts par les utilisateurs de votre instance.

Ça peut paraître compliquer à cerner mais ces notions n'ont d'intérêt que si vous décidez de créer votre propre instance. En en rejoignant une existante, vous n'aurez pas grand chose à faire. Au pire, vous vous laissez porter par son activité, au mieux, vous enfilez le chapeau d'Indiana Jones et tentez de découvrir les rares comptes qui vous échappent.

Mes comptes dans le Fédiverse Une erreur à ne pas commettre serait de croire que tous les services du Fédiverse sont accessibles depuis un seul et unique compte. Si vous voulez vous servir de Mastodon, il vous faudra un compte Mastodon, si vous voulez publier des photos dans Pixelfed, il vous faudra un compte Pixelfed, etc. Par contre, les interactions ne demandent pas d'avoir un compte dans chacun des services. Voyez par vous-même en allant lire les commentaires de cette vidéo postée dans une instance Peertube : les commentaires proviennent de plusieurs endroits différents (Mastodon, Peertube, etc).

C'est là qu'on découvre le plaisir d'être dans ce monde merveilleux : imaginez une seconde pouvoir commenter une vidéo Youtube depuis votre compte Facebook ou Twitter ? Chez eux, c'est mort, chez nous, c'est naturel.

Ça peut paraître compliquer à cerner mais ces notions n'ont d'intérêt que si vous décidez de créer votre propre instance. En en rejoignant une existante, vous n'aurez pas grand chose à faire. Au pire, vous vous laissez porter par son activité, au mieux, vous enfilez le chapeau d'Indiana Jones et tentez de découvrir les rares comptes qui vous échappent.

Les poids lourds ? Maintenant que vous voyez un peu à quoi correspond le Fédiverse, parlons rapidement des poids lourds. Je vais vous faire ma liste des services qui m'intéressent. Il y en a plein d'autre mais comme je ne m'en sers pas, je ne vais pas en parler. Mastodon

Masto, c'est le patron du Fédiverse. Vous en avez sans doute entendu parler puisqu'il revient régulièrement dans la bouche des journalistes qui commentent l'actualité calamiteuse autour de Facebook ou de Twitter. C'est une alternative à Twitter fiable, efficace et qui fait du bien à votre vie privée.

Pixelfed Lui, c'est encore un petit jeune. Même s'il a fêté sa première bougie récemment, c'est une belle alternative à Facebook Instagram. Tout n'est pas encore parfait, mais comme j'en suis fan, je vous en parle.

Peertube



Le patron francophone du Fédiverse. C'est une superbe alternative à Youtube, de temps en temps utilisé par des youtubeurs quand une vidéo est éjectée de Youtube, mais pas seulement. Mention spéciale pour les instances de Datagueule , de Thinkerview ou encore Skeptikon

Les limites

Le Fédiverse est un monde merveilleux dans lequel beaucoup de choses sont permises, mais pas toutes. Mastodon est actuellement le cœur de ce monde. De fait, beaucoup de services s'articulent autour de lui. Ils restent indépendants, il ne faut pas en douter, mais seul Mastodon permet actuellement d'interagir avec tout ce beau monde.







Ci-dessous, un même message Pixelfed vu chez Mastodon et chez Pixelfed.







Dans ce cas, l'image provenant de Pixelfed arrive bien dans Mastodon. L'inverse n'est pas vrai : une image postée dans Mastodon n'arrivera pas dans Pixelfed. De même que vous ne pourrez pas commenter un message provenant de Mastodon avec votre compte Prismo.

Comment y entrer ?



Bref. Ces petites exceptions sont assez nombreuses. Votre participation au Fédiverse sera conditionnée par l'activité que vous allez y avoir. Partagez des photos ? Mastodon ou Pixelfed ! Publiez des vidéos ? Peertube ! Prenez bien le temps de réfléchir à ce que vous voulez y faire.





Prenez aussi le temps de réfléchir à la situation de l'instance que vous allez choisir : la bonne idée est de choisir des instances gérées par des associations connues ou par des personnes qui sont actives dans le milieu.



Rien ne serait plus frustrant que d'arriver quelque par pour voir le serveur et son compte disparaître sans raison quelque semaine plus tard.







Je m'arrête là. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur la nature fédérée du Fédiverse mais ce billet deviendrait trop long. Je ne peux que vous encourager à venir partager des infos, des photos ou encore des idées dans le Fédiverse. On n'a plus le temps de tout lire, mais on en veut encore.







Des bisous